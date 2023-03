DJ Guuga vanavond live op Copacabana Boulevard in Suriname

De populaire Braziliaanse artiest DJ Guuga is vandaag, maandag 6 maart 2023, live te zien in Suriname. Op de ‘Copacabana Boulevard’ in Paramaribo organiseren Lustig Events, Anything International en Tour de Su een onvergetelijk event met dit top talent uit het zuiden.

Kaarten zijn 1000 SRD en gaan nu heel hard. De voorverkoop adressen zijn Lustig Office, Petisco, Perola, All Star Maretraite, All Star Lelydorp, Mango Hermitage en Bori Tori. VIP arrangementen zijn via +5978111111 / +5978953658 te bespreken.

En omdat Guuga jarig is op de dag van zijn show in Paramaribo, heeft de organisatie besloten om twee Golden Circle tickets voor de prijs van één te verkopen. Wacht niet te lang want op = op.

Het productiebedrijf Zajofa heeft alles uit de kast getrokken om het grootste podium van Suriname neer te zetten op Copacabana met een geweldige lichtshow, special effects, fireworks en lasers.

DJ Guuga is een Braziliaanse artiest die bekend is geworden door zijn werk in de funkscene in São Paulo. Hij begon zijn carrière als DJ en producer en begon al snel zijn eigen muziek te maken. Zijn muziek valt op door de mix van elektronische beats en traditionele funkritmes en -instrumenten, zoals de cavaquinho en de surdo.

In 2017 bracht DJ Guuga zijn eerste single “Amor de Balada” uit, die een hit werd en hem bekendheid gaf in de funkscene van São Paulo. Sindsdien heeft hij talloze singles en albums uitgebracht, waaronder “Paredão do Guuga”, “Chega”, “Esquema Louco”, “Covardia”, “Jogando Bunda” en vele anderen.

DJ Guuga heeft samengewerkt met andere Braziliaanse funkartiesten zoals MC Livinho, MC Kevinho en MC Loma, en heeft ook internationale samenwerkingen gehad met artiesten zoals de Spaanse reggaetonartiest Rauw Alejandro.

Zijn muziek wordt vooral gewaardeerd door jongeren en wordt vaak gedraaid op feestjes en in clubs in Brazilië. DJ Guuga wordt ook vaak geprezen vanwege zijn innovatieve en originele benadering van de funk, die hem heeft geholpen een van de meest populaire artiesten in de scene te worden.