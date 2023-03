Roline Redmond geeft dit jaar de Aletta Jacobs Lezing

Op dinsdag 7 maart organiseert Studium Generale Groningen de Aletta Jacobs Lezing. De Surinaams-Nederlandse Roline Redmond (74) uit Utrecht is cultureel antropoloog, schrijfster en onderzoeker. Zij geeft dit jaar samen met docent social studies Charlotte Wekker de Aletta Jacobs Lezing van Studium Generale.

In 1871 werd Aletta Jacobs (1854-1929) als eerste vrouwelijke student toegelaten tot de universiteit. Zij studeerde geneeskunde en promoveerde op 8 maart 1879. Sinds 1982 organiseert Studium Generale Groningen de Aletta Jacobs Lezing als eerbetoon aan haar persoon en haar werk.

Redmond kwam op haar negentiende van Paramaribo in Suriname naar Nederland. Ze studeerde Culturele Antropologie, Spaans, Tekstwetenschap en Journalistiek. Na een onderbreking van haar studie, een tijd waarin ze les gaf aan kinderen in Saudi-Arabië, heeft ze in 1981 haar afstudeeronderzoek afgemaakt. Dat heette Zwarte mensen in kinderboeken en de verkorte versie werd een bestseller.

Haar proefschrift (1993) is een literair-culturele analyse van Astrid Roemers roman Over de gekte van een vrouw. Ze heeft een onderzoeksbureau opgericht en sindsdien doet ze onderzoek naar maatschappelijke kwesties op het gebied van diversiteit en de positie van vrouwen.

Roline Redmond won vorig jaar de prijs voor haar boek De Doorsons: Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied. In het boek beschrijft Redmond de wortels en historie van haar Surinaamse familie.