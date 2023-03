Ook ‘Go Fund Me’ inzamelingsactie voor journalist opgestart

Afgelopen week werd in Suriname een inzamelingsactie gestart voor de Surinaamse journalist René Gompers, wiens privéauto tijdens de rellen vorige maand in brand werd gestoken (foto). Ook zijn spullen waaronder een laptop werden gestolen. Vanuit Nederland is inmiddels ook een ‘Go Fund Me’ inzamelingsactie opgezet om geld op te halen, zodat hij de auto kan afbetalen en een nieuwe laptop kan kopen

“In totaal willen wij hem helpen door € 8.000,- bij elkaar te brengen (7.000 euro voor de auto en 1.000 euro voor de laptop). Een deel van de inzameling vindt in Suriname plaats via een lokale actie. Via deze Go Fund Me-oproep hopen wij in Nederland en de rest van de wereld minstens de helft van het bedrag in te zamelen”, aldus de initiatiefnemers.

“René moet mentaal bijkomen van de onveiligheid waarin hij op 17 februari verkeerde. Aan de andere kant maakt hij als camjo lange dagen en blijft hij zich inzetten om ons dagelijks op de hoogte te houden van heel wat nieuwswaardigheden. Als mens verdient hij het ondersteund te worden om de shock te verwerken. Alle beetjes helpen!” is te lezen op de pagina.

Uiteraard weet René van deze inzamelingsactie. Vanuit Suriname is de actie opgestart door Idi Lemmers (collega en acteur, bekend van de film ‘Wiren’, te zien op Netflix), Vishmohanie Thomas (collega en voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), Edward Lee (media eigenaar), Horacio Stjeward (collega, fotograaf), Aristo Kelly (ondernemer), Samuel Jabini (vriend), Curtis Hofwijks (activist).

Vanuit Nederland is er ondersteuning van Usha Marhé (journalist, schrijfster), die de Go Fund Me actie beheert, omdat dit niet vanuit Suriname kan. De inzameling gebeurt in contact met elkaar en op transparante wijze. Via updates wordt iedereen op de hoogte gehouden van het verloop van de inzameling.

Help René Gompers helpen via deze ‘Go Fund Me’ inzamelingsactie.