Lijk van in Nickerie verdronken arbeider opgevist

In het westen van Suriname, is zondagmorgen het lichaam van een verdronken arbeider opgevist. Het gaat om een Guyanese man genaamd Mohamed Yousoef, die twee dagen geleden in de Nickerierivier was gaan zwemmen en daarbij in de diepte verdween.

Rond 10.00u werd het lijk van de man aangetroffen bij de Ranisluis aan de Fredericiweg. Dit is om en bij zes kilometer verwijderd van de Hazardsluis, waar de man twee dagen geleden in de diepte verdween.

Een vrouw die in de ochtend vuil was gaan weggooien bij de Ranisluis en ontdekte het lijk van de verdronken man. Ze schakelde de Surinaamse politie direct in.

Na onderzoek ter plaatse werd het stoffelijk overschot van de man in beslag genomen.