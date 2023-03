Acht nieuwe spelers aangesloten bij Natio Suriname

De Nationale voetbalselectie van Suriname heeft zondagavond aangekondigd dat acht nieuwe spelers zich hebben aangesloten bij het team.

Het gaat om de verdedigers Navajo Bakboord (Heracles Almelo), Delvechio Blackson (Telstar), Anfernee Dijksteel (Middlesbrough FC), Djevencio van der Kust (Houston Dynamo) en Fabian Sporkslede (Bnei Sakhin).

Daarnaast ook de aanvallers Danzell Gravenberch (Karmiotissa FC), Yachuroo Roemer (VVV Venlo) en Luciano Slagveer (Puskas Akademia).

“De nieuwe spelers hebben al indruk gemaakt in hun respectievelijke competities en worden gezien als een goede toevoeging bij de huidige ploeg. Hun vaardigheden en ervaring zullen een grote bijdrage leveren aan het succes van het team in de toekomst”, aldus Pers Management Natio in een bericht.

De spelers zullen beschikbaar zijn voor de komende Nations League wedstrijd tegen Mexico op 23 maart.