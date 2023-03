Verdachte van moord op Patrick Promes veroordeeld en weer opgepakt

Afgelopen dinsdag was het vijf jaar geleden dat de 50-jarige Patrick Promes, op 28 februari 2018 in zijn zaak aan de Zinniastraat in Suriname, om het leven werd gebracht. De moordverdachte Maikel L. (39) is onlangs tot 10 jaar gevangenisstraf gevonnist door de rechter en afgelopen week aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

L. vluchtte kort nadat hij Promes met een scherp voorwerp had verwond. Hij werd tijdens zijn vluchtpoging aangehouden door omstanders, die hem vervolgens aan militairen die in de directe omgeving waren, hadden overgedragen. De verdachte werd door de Surinaamse politie na te zijn aangehouden in verzekering gesteld.

Patrick kwam door de opgelopen verwonding kort daarna te overlijden.

Maikel L. werd op 6 juni 2018 na een verzoek door zijn advocaat, door de rechter-commissaris (rc) op vrije voeten gesteld. Volgens zijn raadsman gebeurde dit omdat het onderzoek langer dan een maand stil lag. De vrijlating van de verdachte riep grote vraagtekens op bij de samenleving.

Op basis van het onderzoek ging de zaak onlangs weer voor de rechter en werd Maikel alsnog bij verstek tot 10 jaar gevonnist. Na de uitspraak van de rechter werd hij afgelopen week wederom opgespoord en aangehouden door het RBTP en achter slot en grendel gezet om zijn straf uit te zitten.