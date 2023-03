Politie: ‘Man stak echtgenote en dwong haar vervolgens om verdelgingsmiddel in te nemen’

De politie in Suriname heeft vanmorgen een officieel bericht met meer informatie naar buiten gebracht over het echtpaar Rupesh Soekha (36) en de Sweta Hiralal (24) dat vrijdag om het leven kwam na ruzie, gevolgd door een steekpartij en inname van een verdelgingsmiddel.

Volgens de Surinaamse politie heeft het voorlopige onderzoek uitgewezen dat de man zijn vrouw met een scherp voorwerp twee steken toebracht in haar onderbuik. Hierna hebben zij samen een hele fles verdelgingsmiddel gedronken. Rupesh verklaarde dat hij zijn echtgenote onder dwang een cup van het verdelgingsmiddel heeft toegediend, waarna hij drie cups van het middel heeft leeg gedronken.

De aanleiding hiervoor was een ruzie die zij twee dagen terug hadden gekregen, waarna zijn echtgenote met de twee kinderen bij haar moeder haar intrek had genomen. Daar hij zich niet kon verenigen met het besluit van zijn vrouw, haalde hij haar donderdag weer op bij zijn schoonmoeder.

Hij bracht haar vervolgens naar aan de Tawajariepolderweg in het distrikt Wanica, alwaar hij zijn vrouw met een scherp voorwerp heeft gestoken. Een man waarschuwde de politie die ter plaatse ging. Aan de Herman Breidelweg trof de politie een grijs gelakte voertuig aan, waarin de twee zaten.

Sweta was niet aanspreekbaar en had aan haar rechter onderbuik een verwonding waaruit er bloed sijpelde. Ook werd er op de vloer van de auto waar de bijrijder zat een lege fles gevonden waarin het verdelgingsmiddel was. Met een visum van de politie werd het echtpaar voor medische behandeling, door familieleden vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Rupesh kwam kort daarna in de ziekeninrichting te overlijden, terwijl de vrouw enkele uren hierna ook de geest gaf.

Het voertuig van het echtpaar werd hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen. De ontzielde lichamen van Rupesh en Sweta zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden. Vandaag vind de uitvaart plaats.