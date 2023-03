Jörgen Raymann komende weken in voorstelling ‘De Ramadan Conference’

Na drie jaar is De Ramadan Conference weer terug in het theater en dit keer is cabaretier Jörgen Raymann ook van de partij. Vorige week waren de eerste try-outs en vanavond is de voorstelling te zien in Rotterdam.

De Ramadan Conference is een jaarlijks terugkerende productie. Creatief brein en initiatiefnemer Anuar brengt ieder jaar, in een steeds variërende samenstelling, een voorstelling in aanloop naar de Ramadan.

Samen met Jörgen Raymann, Fuad Hassen en Mouna Laroussi deelt Anuar hilarische verhalen, improvisaties, sketches en herkenbare typetjes. En allemaal met de boodschap: ‘Kom weer nader tot elkaar en heb je naaste lief!’. Gegarandeerd buikpijn van het lachen.

Jörgen Raymann groeide op in Suriname waar moslims, christenen en hindoes in harmonie met elkaar samenleven en ook elkaars feestdagen vieren, schrijft De Kanttekening. Zelf is Raymann katholiek opgevoed, maar zijn schoonmoeder is moslima. “Ons doel is om een verbroederende voorstelling te maken voor iedereen, want er is zoveel polarisatie in de samenleving”, vat Raymann samen.

Vanavond is de Ramadan Conference om 19.30u te zien in Theater Zuidplein. Daarna is de voorstelling nog bijna drie weken door het hele land te zien. De laatste zal op 21 maart in Theater de Meervaart in Amsterdam zijn, een dag voordat de islamitische vastenmaand begint.

Kijk voor meer informatie ook op www.deramadanconference.nl