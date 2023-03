Frenna dinsdag ook live op Phagwa viering Onafhankelijkheidsplein

De Ghanees-Nederlandse rapper en zanger Frenna, stond zaterdagavond live op Copacabana Boulevard in Suriname. Aan het eind van zijn set maakte de artiest, wiens echte naam Francis Edusei is, bekend dat hij komende week nog een live optreden in Suriname zal verzorgen.

Frenna is op dinsdag 7 maart namelijk te zien op het grote gratis toegankelijke Phagwa festival dat vanaf 15.00u plaats vindt op het Surinaamse Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo.

Zijn optreden dinsdag wordt mede mogelijk gemaakt door Evenic, Black & Sexy en Hardcore Entertainment.