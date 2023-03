Dronken Mercedes bestuurder ramt twee voertuigen: benadeelde eindigt deels in goot

Bij een zware aanrijding vanmiddag aan de Welgedacht C-weg in Suriname, zijn drie voertuigen betrokken geweest. De veroorzaker, die hoogstwaarschijnlijk onder invloed van alcohol verkeerde reed vanuit de Mawakaboweg richting de Magentakanaalweg.

Volgens getuigen reed de man met hoge snelheid en probeerde zijn voorrijder in te halen. Toen dat niet lukte omdat er een tegenligger aankwam en hij terug ging naar zijn eigen weghelft, ramde hij een grijze Toyota Ractis die voor hem reed. Het voertuig raakte hierdoor zwaar beschadigd (foto) en belandde deels in de goot.

Hierna draaide de Mercedes twee keren om z’n as om vervolgens een tegenligger te raken. Het gaat om een Toyota Spacio waarin een echtpaar zat. De bestuurder van de Ractis raakte gewond en werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) afgevoerd. De bestuurder van de Spacio liep schaafwonden op. Hij werd met een visum verwezen naar de SEH.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de politie ter plaatse dat de veroorzaker nog geen rijbewijs heeft kunnen overleggen. Onze verslaggever knoopte ter plaatse ook een gesprek aan met de wederhelft van de veroorzaker, die aangaf dat haar man wel in het bezit is van een rijbewijs.

Omstanders vertelden de redactie dat de veroorzaker na de aanrijding de naam van de Surinaamse inspecteur Atompai noemde om hem te helpen. Na enkele ogenblikken verscheen de desbetreffende inspecteur ter plaatse. De veroorzaker werd in een van de twee prowagens geplaatst en naar het bureau afgevoerd.

Intussen was de sleepdienst ook ingeschakeld om de betrokken voertuigen allemaal weg te slepen. De politie was ter plaatse voor onderzoek.