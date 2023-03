Dertien cursisten ronden Cyber Analist Training van Defensie succesvol af

Dertien cursisten hebben met succes de Cyber Analist Training van het ministerie van Defensie afgerond. Deze training, die in mei vorig jaar werd gestart, is verzorgd door de ITPH Academy uit Nederland in samenwerking met Interpoint Caribbean.

Volgens minister Krishna Mathoera van Defensie past deze opleiding goed binnen het beleidsplan van het ministerie, maar ook nog binnen de hedendaagse actualiteiten waar veel informatie gedigitaliseerd wordt.

De minister acht het van belang dat Suriname in deze steeds digitaliserende wereld ook voorbereid is op de dreigingen die met deze ontwikkeling gepaard gaan. Dit noodzaakt daarom ook een adequate manier van bescherming en analyse van belangrijke en strategische informatie.

John Mahboeb, directeur van Interpoint, stelde dat hiermee de basis is gelegd voor het opzetten van een eigen cyber-afdeling. Hij hoopt dat de groep goed zal worden ingezet. Mahboeb vroeg een minuut stilte voor één van de cursisten die vorig jaar is komen te overlijden.

De trainees zijn vorig jaar na een accuraat voorselectietraject gekozen. Hierbij is gelet op de motivatie, het doorzettingsvermogen, affiniteit met IT en het niveau van de geselecteerden. De trainingen zijn volledig Microsoft internationaal erkend.