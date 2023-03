Code of Conduct voor verdere ontwikkeling energiesector Suriname

Sinds vorig jaar wordt er door diverse stakeholders in de energiesector uitvoerig gesproken over de waarderingen en het desbetreffende functiehuis voor salariëring. De huidige salariëring is niet marktconform en zorgt voor scheve verhoudingen in de energiesector. Tijdens de vele gesprekken ook, op ministeriël niveau, is dit vraagstuk aangekaart en uitvoerig besproken. Gezien het feit dat in de Electriciteitswet en Wet EAS is opgenomen dat marktconforme beloningsstructuren noodzakelijk zijn voor het optimaliseren van de capaciteit en kwaliteit van de sector. Marktgerelateerde beloningsstructuren, ethiek en normen binnen de sector gekoppeld aan een ‘code of conduct’ zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

Momenteel zijn er diverse onderhandelingen gaande bij diverse stakeholders in de energiesector over de salariëring van het technisch personeel. Ook bij de Energie Autoriteit Suriname (EAS) worden er door de RvT en directeur sinds vorig jaar gesprekken gevoerd, om tot marktconforme beloningsstructuren te komen voor het (technisch) personeel.

Voorzitter EAS RvT, Anand Kalpoe, zegt hierover het volgende: “De beloningsstructuren in de (elektriciteits) energiesector zijn niet afhankelijk van de (elektriciteits) energietarieven in de sector. In deze opstartfase van de EAS is het een uitdaging om gekwalificeerd en gemotiveerd kader aan te trekken voor de technische functies binnen de EAS. Het beschikbaar technisch kader is schaars, terwijl de vraag ernaar zowel nationaal als internationaal sterk gegroeid is. Vandaar dat de EAS is overgestapt naar een functiehuis en beloningsstructuur, die passen bij de huidige tijdgeest en realiteit. Daarbij zijn de Electriciteitswet en de Wet EAS met bijbehorende “memorie van toelichting” leidend geweest.”

Uiteraard is het aanbieden van “marktconforme”voorzieningen en beloningen afhankelijk van het beschikbaar “budget” van de EAS. Dat beschikbaar budget is in deze opstartfase gerealiseerd door onuitputtelijke inspanningen van de zittende Directeur en zijn team, aangevuld met ondersteuning van de RvT.

Die “inkomsten uit de sector” zijn dus onafhankelijk van de (elektriciteits) energietarieven. De (elektriciteits) energietarieven hebben als (primair) doel de totale (effectieve en efficiente) kosten, die gepaard met de opwekking, transmissie en distributie elektrische energie in Suriname, te dekken. Dat we (als sector in Suriname) nog niet zijn waar we heel graag zouden willen zijn is evident. Dat we dat punt zullen bereiken, staat vast. Dat in dat proces er een leidende- en sturende rol is toebedeeld aan de EAS, staat ook vast. Hoe snel we dat punt bereiken hangt onder andere ook af van de attitude en instelling van alle stakeholders..”

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) zet zich als onafhankelijk, toezichthoudend en aansturend orgaan, continu in voor groei en ontwikkeling in de energiesector. En haar rol om te reguleren, controleren, informeren en adviseren zorgde ervoor dat er diverse samenwerkingen op nationaal, regionaal en internationaal niveau tot stand zijn gekomen die de realisatiedoelen voor Suriname in de komende periode verder genereren.

Vorig jaar stond specifiek in het teken van de voorbereidingen, die noodzakelijk zijn, om de gestelde doelen in de energiesector te behalen. En ten behoeve van het “Integrated Resource and Resillience Plan” (IRRP) proces als onderdeel van het Elektriciteits Sector Plan (ESP) in samenwerking met stakeholders zoals NV EBS, SPCS, Suriname Energy Chamber (SEC), het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en anderen. De ondersteuning van CCREEE (Caribbean Center for Renewable Energy and Energy Efficiency), op regionaal niveau zorgt ervoor dat ons land, stappen maakt in de ontwikkeling van de IRRP en het afronden van de ESP (Energie Sector Plan). En heeft de EAS ook actief bijgedragen in het traject ter doorlichting van de NV EBS en formulering van de nodige bevindingen en aanbevelingen ter herstructurering van de electriciteitsvoorziening door EY Caribbean. Ook ontwikkelde en presenteerde de EAS, een door de sector gedragen energievisie voor Suriname, als onderdeel van het IRRP proces.

Tot slot benadrukt de EAS dat de ontwikkelingen in de energiesector gestaag worden gevolgd en er alles aan wordt gedaan om de institutionele versterking intern en in de sector te vergroten door algehele samenbundeling. En het uitwisselen van relevante informatie dat bevorderend is voor de groei en ontwikkeling van enerzijds de stakeholders en anderzijds de energiesector als geheel, ten behoeve van het nationaal belang. Normen in de energiesector zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat transparantie en goed bestuur worden toegepast. Hierbij wordt benadrukt dat transparantie, anders is, dan het onrechtmatig toe-ëigenen van informatie.

Het zoveel mogelijk beschikbaar stellen van informatie is namelijk inherent aan de taakstelling van de EAS, en betekent in de praktijk dat er een geheimhoudingsplicht geldt bij interne processen, die nog in het onderhandelingsproces zitten. Informatie wordt continu gedeeld, als de besluitvormingsprocessen zijn afgerond en er daadwerkelijk wordt overgegaan tot executie. Het is noodzakelijk dat burgers continu relevante en volledige informatie ontvangen, om de ontwikkelingen in de energiesector te kunnen volgen. In de komende periode zal er na afstemming met de stakeholders in de energiesector, meer informatie worden gedeeld over de besluiten die er worden genomen, ten behoeve van het nationaal energiebeleid, dat noodzakelijk is om de positie in de markt te versterken. De EAS staat voor elke stakeholder open voor een eerlijk en oprecht dialoog, op basis van feiten, cijfers en de huidige realiteit.