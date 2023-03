Bestuurder zonder rijbewijs knalt met Mark X tegen schutting; inzittenden bekneld

Alle drie inzittenden van deze Toyota Mark-X raakten afgelopen nacht bekneld, nadat de bestuurder die niet in het bezit is van een rijbewijs, met het voertuig tegen een schutting knalde. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval waarbij de bestuurder in plaats van de rem, zijn gaspedaal indrukte meldt de Surinaamse politie.

De politie van het bureau Kwatta kreeg op zondag 5 maart omstreeks 01.30 uur een melding van een eenzijdig verkeersongeval op de Derde Rijweg. De wetsdienaren deden de plek aan en troffen bij aankomst een grijs gelakt voertuig van het merk Toyota Mark-X aan die tegen de schutting van pandnummer 58c was gebotst

Daarbij raakten zowel de autobestuurder als de twee mede inzittenden bekneld. Met behulp van de brandweer werden zij uit hun benarde situatie bevrijd meldt het Korps Politie Suriname.

Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat de autobestuurder K.P. met een vrij hoge snelheid reed over de Derde Rijweg, komende vanuit de richting van de Hendrikstraat en gaande naar de richting van de Kwattaweg. Op een gegeven moment wilde hij zijn vaart verminderen toen een ander voertuig een rechtse afslag maakte.

In plaats van af te remmen, trapte hij op het gaspedaal waarbij hij de controle over de besturing van het voertuig verloor. Hij geraakte van de weg en kwam in botsing met de schutting van pandnummer 58 c. Door de zware klap raakten K.P. en de twee medeinzittenden bekneld in het voertuig.

De automobilist K.P. die kennelijk niet onder invloed van alcohol verkeerde, blijkt niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. De materiële schade aan de auto en de schutting is aanzienlijk. Hanmgende het onderzoek is het voertuig door de politie in beslag genomen en zal K.P. door een Hulp Officier van Justitie worden verhoord.

De vriendin van K.P. werd voor medische behandeling met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De politie van Kwatta is belast met het onderzoek van dit verkeersongeval. (Foto (c) Ivar Inayat via Verkeers Updates Su)