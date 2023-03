Arbeider gaat zwemmen in Nickerierivier en verdwijnt in de diepte

Een man die dit weekend besloot te gaan zwemmen in de Nickerierivier in Suriname, is kort daarna in de diepte verdwenen. De politie heeft een zoekactie op touw gezet, maar er is nog geen spoor van de man.

De politie van het ressort Paradise ontving de melding dat een manspersoon in de Nickerierivier zou zijn verdronken. Toen de politie ter plaatse arriveerde bleek uit het onderzoek dat het zou gaan om M.J. die arbeider op een vissersboot is.

Hij bevond zich samen met nog twee andere arbeiders op een van de boten van zijn werkgever, welke was aangemeerd bij de Hazardsluis.

Op gegeven moment besloot M.J. te zwemmen in de Nickerierivier. Door tot nog toe onbekende reden verdween hij plotseling in de diepte. Op het moment van schrijven was er nog geen lichaam geborgen.

Het onderzoek duurt voort.