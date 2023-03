Woning en twee auto’s in brand; gezin van vier dakloos

Een gezin van vier is in de vroege ochtend van vrijdag 3 maart dakloos geworden, nadat hun woning alsook twee voertuigen in brand zijn gevlogen. Dit gebeurde rond 04.00u aan de Mawakaboweg in Suriname.

In het huis woonden een vader, moeder, kind en grootmoeder. Volgens de eigenaar lag hij te slapen toen hij wakker werd door de brand. Hij ontdekte vuur in de garage waarin de voertuigen, een Toyota Premio en een Toyota Fun Cargo, waren geparkeerd.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld voor bluswerkzaamheden. Van de woning zijn twee slaapkamers en de badruimte nog in takt. De rest is verwoest door de vlammenzee.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.