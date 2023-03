Gratis metingen om nierschade en nierziekten vroegtijdig te detecteren

World Kidney Day (Wereld Nieren Dag) wordt jaarlijks op de tweede donderdag in maart georganiseerd en heeft als doel bewustwording te creëren over het belang van gezonde nieren en de frequentie en de impact van nierziekten en haar complicaties terug te dringen. Wereld Nieren Dag 2023 wordt op donderdag 9 maart herdacht.

‘World Kidney Day’ is een gezamenlijk initiatief van de ‘International Society of Nephrology’ (ISN) en de ‘International Federation of Kidney Foundations’ (IFKF). Ook in Suriname hebben de nationale zorgautoriteiten en medische professionals een belangrijke rol om informatie over nierschade toegangkelijk te maken om zodoende nierschade vroeg te herkennen en te beperken waar mogelijk.

Een gezonde levensstijl, zoals voldoende bewegen en weinig zout eten, is goed voor gezonde nieren. Op deze dag wordt ook het belang van orgaandonatie benadrukt. “Een niertransplantatie is immers nog steeds de beste oplossing voor nierfalen” zegt Ruth Ackson ,assistent business manager van Diapura Paramaribo. Volgens Farina Aziz, assistent business manager van Diapura Commewijne .is dialyse behandeling tijdrovend en intensief. Niervervangende therapie moet daarom zo lang als mogelijk worden uitgesteld. Vroegtijdige controle dmv gevalideerde metingen zijn essentieel.

Daarom is ook voor dit jaar wederom vanuit de Intermed group of companies gemeend om samen met de algemene bond van personeel schoonmaak bewaking en beveiliging en andere vakbewegingen, nationale en internationale instanties, alsook gezondheidsinstanties om zoveel als mogelijk mensen op de been te krijgen om mee te doen aan screenings en voorlichtings programmas zegt Graciella Wongsoredjo business unit manager van intermed caribe. ” Al vanaf het begin van de maand maart worden er door intermed en partners tal van screenings activiteiten ontplooid”

Op Zondag 5 maart zal er te Clevia Park aan de Kasoedjieweg 186 gratis screening gedaan worden op aandoeningen die de kans op nierziekten vergroten. Ook het nationaal Malaria programma zal aanwezig zijn met hun Spaans/ Portugese tolk. De inloop is vanaf 8.30AM en men hoeft NIET nuchter te zijn voor de diverse metingen. Om 11:00 zal er een lezing verzorgt worden door een Nefroloog .” De toegang is vrij en er zullen giveaways beschikbaar worden gesteld volgens Kristina Legiman –unit business manager Clevia Park.”

Meten is weten

“Als chronische nierziekten tijdig ontdekt worden, kunnen complicaties en sterfgevallen door chronische nier- én hart- en vaatziekten verminderd worden. Een gezonde levensstijl, zoals voldoende bewegen en weinig zout eten alsook complementair altenatieve geneeswijzen moeten verder gestimuleerd worden. Er zullen ook speciale prijzen zijn op bloeddruk en bloedsuiker meters voor zij die vaker zelf willen meten. Voor de mensen met nierziekten zoals nierstenen zal er onder andere een actie zijn op niersteenvergruizende zelf medicatie, aangeboden door Pharmport