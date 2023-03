Echtpaar overleden na ruzie: sprake van moord en zelfmoord

De man en vrouw, die in de nacht van donderdag op vrijdag door hun familie naar de Spoedeisende Hulp in Suriname gebracht werden omdat ze een verdelgingsmiddel na ruzie en een steekpartij hadden ingenomen, zijn beiden overleden.

Uit het politionele onderzoek blijkt dat er sprake is van moord en zelfmoord waarbij de 37-jarige Roepesh Soekha en zijn 24-jarige wederhelft Siewta Hiralal het leven hebben gelaten.

Vernomen wordt dat de vrouw de intrek bij haar ouders had genomen. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de man zijn vrouw op haar ouderlijk woonadres ophaalde en richting Tawajariweg reed. Ze zouden vervolgens ruzie met elkaar hebben gekregen, waarbij de man zijn vrouw twee steken zou hebben toegebracht in haar buik.

Daarna zou de man zijn vrouw gramoxone hebben toegediend en nam hij dit verdelgingsmiddel zelf ook in. Dit is uit het onderzoek gebleken, zegt de politie.

De familie werd later gebeld en ging ter plaatse. Ze brachten beide slachtoffers naar de SEH, omdat de ambulancedienst niet uitrijdt voor intoxicatie gevallen. De man is vrijdagmiddag rond 15.00u overleden en de vrouw rond 19.00u.

Vernomen wordt dat het echtpaar morgen gecremeerd wordt.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)