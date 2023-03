Cristiano Ronaldo speler van de maand in Saoedi-Arabië

De Saoedische Pro League heeft Cristiano Ronaldo uitgeroepen tot speler van de maand februari.

De Portugees, die in december bij Al-Nassr kwam, beleefde een spectaculaire maand waarin hij acht keer scoorde en nog eens twee assists gaf om zijn ploeg de koppositie te laten behouden.

Na een moeilijke start in het Midden-Oosten te hebben doorstaan ​​na de gevolgen van zijn bittere vertrek uit Manchester United en de nederlaag van Portugal in de kwartfinale van het WK tegen Marokko, is Ronaldo nu op gepaste wijze geacclimatiseerd.

Zijn maand begon met een sterk optreden tegen Al-Fateh, waarin hij in blessuretijd een penalty scoorde en de eindstand bepaalde op 2-2.

Al-Nassr won van Al Wehda met 4-0, Ronaldo maakte alle vier doelpunten. Tegen mede-titeluitdager Al-Taawoun, gaf Ronaldo twee assists in de 2-1 gewonnen wedstrijd.

In het laatste duel van Al-Nassr in februari werd met 3-0 gewonnen van Dhamk. De Portugees nam alle drie doelpunten voor zijn rekening.