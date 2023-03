Bond Penitentiaire Ambtenaren Suriname (BPAS) schort actie op

De leden van de Bond Penitentiaire Ambtenaren Suriname (BPAS) hebben vandaag omstreeks 14.00u hun actie opgeschort. Ze hebben intussen de werkzaamheden weer hervat. Dit bevestigt de voorzitter van de bond, Max Breinburg tegenover Waterkant.Net.



Hij zegt dat het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie naar aanleiding van de recente actie van de BPAS, een kortgeding heeft aangespannen, waarbij de BPAS opgeroepen is om zich te melden bij de kantonrechter ter behandeling van de rechtszaak op heden 4 maart 2023.

De rechter heeft partijen aangehoord. Er is comparitie gelast waarbij na het navolgende is bereikt:

Ten aanzien van PSU is gesteld dat de gelden uiterlijk maandag 6 maart 2023 gestort worden voor de leveranciers.

De uitbetaling van de kledingscompensatie zal in termijnen betaald worden. Maart en April.

Ten aanzien van die punten die door BIZA gerealiseerd moeten worden, moet er binnen 2 weken (uiterlijk 20 maart) door de Staat gerapporteerd worden aan de rechter. 4.

De vaste aanstellingen van de PA 4e klasse worden vanaf maandag van BIZA naar JusPol verstuurd en vervolgens naar K.P.A.. De rechter heeft gevraagd vanwege de concrete toezeggingen van de Staat om de acties voor nu op te schorten in het algemeen belang.



“U wordt gevraagd om de diensten normaal vanaf de middagdienst (4 maart 2023). Voor maandag 6 maart om 13uur is de BPAS opgeroepen door de president om te praten over de ontstaande situatie. We komen spoedig in vergadering bij elkaar om in detail de zaken verder te bespreken”, schreef de voorzitter aan de leden.