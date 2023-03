14-jarige scholiere steekt klasgenoot met mes

Een 14-jarige Mulo scholiere in Suriname, heeft een 15-jarige jongen in haar klas vrijdagmorgen met een mes gestoken. Dit gebeurde omstreeks 11.15u tijdens de leswisseling op Mulo Latour, aan de Frigiterestraat.

Vernomen wordt dat het slachtoffer Sergio was bezig het raam van het leslokaal dicht te maken, omdat het regende. De 14-jarige scholiere Christine zat vlak bij het raam. Er ontstond toen ruzie tussen hen, waarbij de jongen Christine klapte.

Daarna ging Sergio verder met het raam dicht maken, toen hij met een mes in zijn rug en linker bovenarm werd gestoken.

Even daarvoor was Christine ook al in een woordenwisseling geraakt met de 15-jarige Deano. Er werden toen over en weer dingen naar elkaar geslingerd.

Na de steekpartij werd de politie van Latour ingeschakeld. Alle drie scholieren werden door de politie overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Christine in verzekering gesteld.

De twee anderen werden na verhoor heengezonden.