Man verwondt ex met mes, steelt haar auto en steekt deze in brand

Een 39-jarige verpleegkundige in Suriname is vanmorgen rond 07.00u bij thuiskomt aan de Louiselaan, door haar ex aangevallen met een mes.

Het slachtoffer Romana kwam vanmorgen thuis aan na het werk. Toen ze binnen stapte kwam haar ex-vriend, Ryan V. (40) gewapend met een mes op haar af.

Hij stak haar tot twee keer toe en wel in haar linker bovenarm en aan het hoofd.

Na zijn daad stapte de ex-vriend in de grijs gelakte Toyota Passo van de vrouw en ging ermee vandoor.

Het slachtoffer had 7.000 SRD, een laptop, twee mobiele telefoons en twee tablets in haar voertuig, waarmee de man is weggereden.

Circa een half uur later werd het bedoelde voertuig in lichterlaaie aan de Kweeklustweg aangetroffen. Vermoedelijk heeft de verdachte het voertuig van zijn ex-partner in brand gestoken. Van hem ontbreekt nog elk spoor.

Het slachtoffer is met een visum naar de Spoedeisende Hulp verwezen. De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.