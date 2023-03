Douanebond en regering buigen zich over gemaakte afspraken

De leiding van de douanebond in Suriname en de Surinaamse regering hebben van gedachten gewisseld over eerder gemaakte afspraken. Tijdens een ontmoeting op het Kabinet van de President heeft bondsvoorzitter Joyce de Vlugt de regering om voortvarendheid gevraagd in het afhandelen van zaken die al vanaf 2021 op tafel zijn gelegd.

Ze herinnerde onder meer aan rechtspositionele aangelegenheden van de douaneambtenaren, verhoging van toelages en ingediende grondaanvragen. De Vlugt toonde zich ingenomen dat de regering dit keer ervoor had gekozen ook minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) aanwezig te laten zijn.

De bondsvoorzitter gaf aan dat de douanebond via moederorganisatie COL (Confederatie van Organisaties van Landsdienaren) een lijst aan het ministerie had doen toekomen. Minister Vorswijk en president Chandrikapersad Santokhi hielden het bondsbestuur het proces van grondaanvraag voor, maar de bewindsvrouw gaf ook aan alles verder met de organisatie te willen bespreken. Bondsadviseur Hugo Blanker legde er de nadruk op dat de regering dit punt oppakt.

Partijen bogen zich ook over het aspect van de 7% woningfinanciering c.q. het woningbouwprogramma. Voor wat dit betreft was Mark Rommy als coördinator van het Landelijk Woningbouwprogramma aanwezig tijdens meeting. Hij legde uit hoe dit proces in elkaar zit.

Behalve Rommy maakten ook de leiding van de Belastingdienst, waaronder waarnemend directeur Marita Wijnerman, financiënminister Stanley Raghoebarsing, presidentiële adviseur Humphrey Tjin Liep Shie en Maurits Hassankhan – voorzitter van het Onderhandelingsorgaan van de overheid (OO) – deel uit van de meeting. President Santokhi sprak van een zwaarwichtig team aangaande zaken van de douane.

De douanebond vroeg onder meer duidelijkheid over de status van het nieuwe hoofdkantoor. President Santokhi is het met het bestuur eens dat ondanks onregelmatigheden die zouden hebben plaatsgevonden, het gebouw er reeds staat én een bestemming gegeven moet worden. OO-voorzitter Hassankhan zegt dat het orgaan er geen moeite mee heeft om zo snel mogelijk met de douanebond om de tafel te gaan zitten. Tijdens de meeting is er ook gesproken over de zorgverzekering voor douaneambtenaren, de verificateursopleiding en herstructurering van de douanedienst.