Afgelopen maand 2 Covid-doden en 35 nieuwe besmettingen

In de maand februari zijn er in Suriname 2 coronadoden en 35 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het aantal besmettingen is afgelopen maand sterk gedaald ten opzichte van januari; toen waren er 205 nieuwe gevallen.

Dat blijkt uit de laatste update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat in februari 2 personen in het ziekenhuis en 1 op de Intensive Care zijn beland.

Gedurende deze periode komen er veel gevallen van griep voor, echter is het onderscheid tussen een griep en Covid-19 alleen te doen middels een Covid-19 test.

Griep komt in verschillende varianten voor en gezien er nog veel Covid-19-besmettingen zijn, is het sterk aangeraden om te swabben indien u de symptomen en/of verschijnselen van griep heeft. Alleen door te testen weet u wat het in werkelijkheid is.

Symptomen en/of verschijnselen:

Koorts (ten minste 37,5°C) zonder duidelijk ander focus (of koortsig gevoel)

Hoesten

Verlies van smaak of reuk

Lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak

Diarree of braken

Misselijkheid

Vermoeidheid

Koude rillingen

Kortademigheid

Keelpijn

Verwardheid

Hoofdpijn (relatief vaak retro-orbitaal)

Loopneus

Hieronder het dashboard na de update.