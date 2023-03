4.000 liter diesel en 2.000 liter unleaded van overheid bij brand verloren gegaan

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag meer bekend gemaakt over de twee boten en een dubbelcabine pick-up, die op donderdag 2 maart vlam hebben gevat aan de weg naar Papatam ter hoogte van de sluis te Albina in het district Marowijne. Er was 4.000 liter diesel, 1.400 liter unleaded en 20 liter smeerolie in de boten geplaatst en 600 liter unleaded in de laadbak van de pick-up.

Volgens de politie behoorden de oliesoorten die verwoest raakten door de brand, toe aan het Surinaamse ministerie van Natuurlijke hulpbronnen.

De politie van Albina kreeg een melding van een brand op voornoemde locatie en deed de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst ter plekke werd de Brandweer aangetroffen die het vuur reeds onder controle had en ook bezig was met nablussingswerkzaamheden.

De aangever A.G. gaf de politie te kennen dat hij samen met zijn collega Jason in de laadbak van een dubbelcabine pick-up bezig was brandstof in te laden in twee boten voor distributie aan de verder gelegen dorpen in het district Marowijne en Sipaliwini.

Op een bepaald moment stapte hij uit de laadbak en zag een grote vlam vanuit één der boten komen. Hij riep de chauffeur van de tanker om die te verwijderen. Met een brandblusapparaat probeerde een arbeider het vuur te blussen om erger te voorkomen. Desondanks sloeg de brand over naar de richting van de Isuzu pick-up en uit veiligheidsoverwegingen stopte de arbeider met blussen.

De bootsman Leoms C. gaf aan dat hij in de boot bezig was vaten te vullen met unleaded, toen op een bepaald moment zijn voeten tegen de accu kwam, met als gevolg dat die vonken gaf. Op een bepaald moment kwamen de vonken op een zuigmachine die middels kabels was aangesloten, waardoor een vat met benzine vlam vatte.

Bij die gelegenheid sprong de bootsman in de rivier en kort daarna vatte beide boten vlam die vervolgens over sloeg naar de pick-up met als gevolg de enorme brand schade. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Nadat de boot boven water werd gehaald, is ten behoeve van het Forensisch onderzoek een grijze 12 volt accu en een blauw/witte dompel pomp door de politie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.