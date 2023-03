Laagbouw stenen woning door brand verwoest

Een laagbouw stenen woning aan de Bosoemandraistraat in Suriname is afgelopen nacht door brand verwoest.



Brandweervoorlichter Xaviera Rigters zegt desgevraagd aan de redactie van Waterkant.Net dat de melding omstreeks 03.48u binnenkwam. De Surinaamse brandweer was binnen vier minuten op het brandadres. Ter plaatse aangekomen stond de bedoelde woning in lichterlaaie.

De brandweer heeft een gascilinder van 20 lbs uit het pand kunnen verwijderen. Volgens de voorlichter woonden vader en zoon in het huis. Ten tijde van de brand was de zoon (16) alleen thuis. Hij was in diepe rust toen hij plotseling wakker werd en een brandlucht waarnam. Hij stond op en liep uit zijn slaapkamer naar de woonkamer.

Tot zijn schrik zag hij de woonkamer en keuken in vlammen opgaan. Hij heeft zich via een raam van zijn slaapkamer veilig kunnen stellen en naar buiten gegaan. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het pand is volgens Rigters geheel afgebrand. Het is niet bekend of de woning tegen brand was verzekerd. De oorzaak is nog niet bekend.

De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek.