Jongeman (19) door gewapende criminelen in woning overvallen

Een 19-jarige jongeman is woensdagavond in zijn ouderlijk huis aan de Soekiaweg, een zijstraat van de Vredeslustweg 2 in Suriname, overvallen door twee gemaskerde en gewapende criminelen.

In gesprek met Waterkant.Net zegt het slachtoffer Dimitri P., dat hij kort voor de roofoverval thuis kwam. Hij was op dat moment samen met een vriend thuis. Zijn ouders waren niet thuis.

Plotseling bestormden twee gemaskerde en gewapende rovers het huis binnen. Ze hielden het slachtoffer onder schot en zeiden “giem a keti”. De daders rukten zijn gouden halsketting van 30 gram weg en namen daarna de benen.

Volgens het slachtoffer stonden drie mannen op de uitkijk. Opmerkelijk is dat de rovers de vriend niets hebben aangedaan. De politie van De Nieuwe Grond was na de beroving ter plaatse voor onderzoek.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.