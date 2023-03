Inzamelingsactie voor journalist wiens auto in brand gestoken werd

Tijdens de rellen op vrijdag 17 februari in Suriname, is de auto van René Gompers, cameraman/journalist van Starnieuws, eerst vernield en daarna in brand gestoken (foto) op het onafhankelijkheidsplein. Voordat de auto in brand is gestoken is zijn laptop en ander apparatuur gestolen uit de auto.

Wat een normale werkdag moest worden veranderde in een nachtmerrie. Bij eerdere protestdemonstraties parkeerde René de dienstauto dichtbij het parlementsgebouw omdat er beveiliging daar is en omdat hij vanuit het plein de auto in de gaten kon houden. Na de demonstraties stapte hij in zijn auto om naar huis te gaan om te werken aan zijn producties. Soms werd er vanuit de auto ter plekke gewerkt.

Deze keer liep het anders. Hij ging met zijn persoonlijke auto naar plein. Terwijl hij ‘live’ was hebben de actievoerenden geprobeerd zijn camera weg te trekken. Bij de tweede keer is het gelukt en is het apparaat op het terrein van DNA gegooid. René is over de muur gesprongen om de camera te halen. Door de chaos kon hij niet terug naar zijn auto; het regende stenen die richting het parlementsgebouw gegooid werden en er werd traangas op de demonstranten afgevuurd.

Na enige tijd was het redelijk veilig om richting de parkeerplaats te bewegen. Maar met lede ogen moest hij van afstand toezien hoe zijn auto in brand werd gestoken en helemaal afbrandde. Ondanks dat is hij niet gestopt met werken. Hij heeft door gefilmd waardoor wij de heftige gebeurtenissen ook live konden meemaken.

Starnieuws heeft ondertussen stappen ondernomen om hem aan een nieuwe auto te helpen. Vrienden, kennissen en collega’s van René, hebben toch besloten om een inzamelingsactie te starten zodat deze auto sneller afgelost kan worden en hij misschien ook een andere laptop kan kopen. “We maken allemaal weleens iets naars mee en dan is een steuntje in de rug meer dan welkom. Harde werkers verdienen die steun des te meer. Alle beetjes helpen!”

Wil je doneren dan kan je rechtstreeks overmaken op de volgende bankrekeningnummers:

Coöperatieve Spaar- en Kredietbank GODO U.A.

SPAARREKENING – SRD / 2001148992

SPAARREKENING – USD / 2001149026

SPAARREKENING – EUR / 2002292825

Ten bate van René Gompers