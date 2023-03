Bestuurder wijkt uit voor ander voertuig en eindigt in de goot

De bestuurder van dit voertuig reed woensdagmiddag over de Frederikshoopweg in Suriname, komende vanuit de Indira Gandhiweg en gaande in de richting van de Magentakanaalweg.

Ter hoogte van de Hiraweg ging het mis, toen een andere weggebruiker verzuimde voorrang te verlenen.

De bestuurder van de groene auto moest voor het voertuig uitwijken en raakte daarbij van de weg. De benadeelde kwam vervolgens in de goot terecht.

Niemand raakte gewond. De veroorzaker gaf aan voor alle kosten op te zullen draaien.