Ad interim PAHO/WHO-vertegenwoordiger op bezoek bij Volksgezondheid

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft een kennismakingsbezoek gehad van de ad interim PAHO/WHO-vertegenwoordiger in Suriname, dr. Lilian Reneau-Vernon. De meeting vond plaats op dinsdag 28 februari ten kantore van minister Amar Ramadhin.

Tijdens het bezoek heeft Ramadhin een korte inleiding gegeven over de samenwerking tussen PAHO en het Surinaamse ministerie in de afgelopen jaren. Dr. Karen Lewis-Bell heeft in de afgelopen periode, de rol van PAHO-vertegenwoordiger op waardige wijze vervuld. Zij is sedert februari 2023 de vertegenwoordiger in Belize.

De bewindsman heeft de plannen voor de gezondheidssector met de nieuwe vertegenwoordiger besproken. Dr.Lilian Reneau-Vernon wil zich inzetten om de reeds bestaande samenwerkingsgebieden te continueren en nieuwe vormen van samenwerking te propageren.

Tijdens dit bezoek waren ook aanwezig de directeur van Volksgezondheid drs. Rakesh Gajadhar Sukul en de directeur van het Herstelplan voor de Zorg. dr. Marc Sprenger.