27 jongeren van Commewijne volgen gratis computertraining

27 jongeren in Commewijne hebben op maandag 27 februari een aanvang mogen maken met de kosteloze computertraining, die aangeboden wordt door het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken in Suriname (AWJ). Middels deze training worden de jongeren computervaardigheden bijgebracht, waardoor de kans op succes in hun leven kan toenemen.

Het ministerie is zich ervan bewust dat computervaardigheden onmisbaar zijn in een economie die veel meer draait om informatietechnologie. Dit is de reden waarom het ministerie de groep van schoolgaande tienermoeders en vroege schoolverlaters tegemoetkomt met deze training.

De participanten die blijk gaven van een grote geestdrift en motivatie bij aanvang van de training, werden moed ingesproken door: de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe; de onderdirecteur van Nationaal Jongeren Aangelegenheden (NJA), Madhoeri Moenesar; de directeur van Jamaata Education Center, Jennifer Landveld-Amaata en burgervader, Mohamedsafiek Rajab.

Mangroe wees de jongeren erop dat deze training een investering is voor het leven, aangezien men binnen de samenleving steeds meer digitaal met elkaar communiceert. De benodigde computervaardigheden moeten volgens haar daarom de doelgroep in staat stellen om mee te kunnen doen met de digitale samenleving. Computervaardigheden zijn volgens de directeur het minimum aan kennis en competenties op ICT-gebied dat nodig is om schoolopdrachten te kunnen uitvoeren en om later mee te kunnen doen in de maatschappij.

Moenesar wees in haar toespraak op het belang van computervaardigheden voor de school, zoals het digitaal verzamelen en delen van informatie. Ook kunnen deze competenties volgens haar het mogelijk maken om vanuit het district online-onderwijs te volgen voor de verdere ontwikkeling van de doelgroep. Het beschikken over computervaardigheden zal volgens haar ook de kans vergroten om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt.

Burgervader, Rajab, heeft de jongeren aangemoedigd om deze kans ten volle te benutten, omdat volgens hem de computer niet meer weg te denken is thuis, op school, op het werk en in de samenleving. Om volwaardig en effectief te kunnen participeren in de samenleving, is het ontwikkelen van computervaardigheden bij jongeren in zijn district volgens hem een must. Hij riep de jongeren van Commewijne op om niet achter te blijven op dit vlak.

De jongeren werden door de trainer, Landveld-Amaata, op het hart gedrukt om zich ten volle in te zetten gedurende de training en steeds te streven naar succes. Tijdens de training zal volgens haar worden nagegaan over welke computervaardigheden de jongeren reeds beschikken, waarna ze verder zullen worden bijgeschoold en begeleid.

De computertrainingen voor jongeren worden landelijk uitgevoerd. Dit project is een voortzetting van 2021 waarbij computertrainingen in Paramaribo en Wanica werden gegeven. Nu zijn de districten aan de beurt. Het onderdirectoraat NJA is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project.

De training duurt twee weken en de jongeren worden hoofdzakelijk getraind in het gebruik van de softwareprogramma’s: Windows, Word, Excel en PowerPoint.