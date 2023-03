Rijstplatform Suriname heeft onderhoud met president Santokhi

Het Rijstplatform onder voorzitterschap van landbouwdirecteur Soedeschand Jairam heeft een werkbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Het platform, welke in 2022 in het leven is geroepen om een ommekeer te brengen in de Surinaamse rijstsector heeft tijdens het overleg met de regeringsleider op dinsdag 28 februari verslag gedaan over resultaten die zijn behaald, maar ook knelpunten die extra aandacht behoeven.

Het platform probeert middels een ketenbenadering de rijstsector te stimuleren. Voorzitter Jairam heeft in gesprek met de Communicatiedienst Suriname (CDS) aangegeven dat er in de afgelopen periode een werkplan is geformuleerd op basis van de gestelde doelen.

“We zijn bezig met diverse actiepunten, maar het is belangrijk om overleg te plegen met de regering. Om een aantal zaken gedaan te krijgen hebben we ook rechtstreeks ondersteuning nodig van de regering”, aldus Jairam. De voorzitter heeft opgemerkt dat er een afname is in de inzaai van padie. “Wij hebben een aantal productie stimulerende maatregelen voorgesteld vandaag.”

In het overleg met president Santokhi is er onder andere van gedachten gewisseld over de rattenplaag, watermanagement, zaaizaad, chemicaliën, grondpapieren en financieringsmogelijkheden. Er is bijzondere aandacht gevraagd om de padieboeren te ondersteunen met incentives. Jairam geeft verder aan dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in onderzoek. Dit ter vergroting van de productie, kwaliteit en diversiteit, bevorderen van consistentie en verbetering van de kwaliteit van padie en het eindproduct.

“Wij moeten kunnen blijven voldoen aan de internationale standaarden. Het land moet meer inkomsten kunnen genereren van de rijstexport”, aldus de landbouwdirecteur.