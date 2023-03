Pëlëlu Tëpu demarqueert zelf woon- en leefgebied

Het Trio-dorp Pëlëlu Tëpu in het verre zuiden voert fysieke werkzaamheden uit om het Tapanahony stroomgebied van de Inheemse volken te demarqueren, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Medewerkers George Awankaroe en Jossmet Shanaupe van Bureau VIDS staan de mensen van Tëpu bij en vertoeven momenteel in Tëpu aan de Tapanahonyrivier voor werkzaamheden.

Awankaroe is bij VIDS verantwoordelijk voor het in kaart brengen van Inheemse gebieden en Shanaupe wordt daarbij on-the-job getraind.

De demarcatie vindt plaats in verband met het SCIOA-project, dat door de VIDS wordt gecoördineerd.

SCIOA (Strengthening the Capacity of Indigenous Organizations in the Amazon) beoogt het versterken van de capaciteit van Inheemse organisaties in de Amazonelanden. Het is een regionaal project van de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie Pact met financiering van USAID.

Ook de non-profit organisatie Nia Tero financiert de demarcatie van Tëpu. Bekijk hier meer foto’s van de werkzaamheden.