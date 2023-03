Ondernemer die steen naar hoofd kreeg van plunderaar doet zijn verhaal

Deze beelden van een man die een deel van een stoeptegel tegen z’n hoofd en been kreeg, tijdens het plunderen op 17 februari in Suriname, gingen kort daarna rond op social media. Het slachtoffer raakte zwaargewond en moest bijna een week in het ziekenhuis verblijven. Nu 12 dagen later vertelt de man die ondernemer is, zijn verhaal aan de redactie van Waterkant.Net.

Hij geeft aan dat hij die bewuste dag door zijn vrouw werd gebeld, toen de relschoppers bezig waren het traliewerk van zijn zaak aan de Zwartenhovenbrugstraat te forceren. “Ik was op dat moment niet thuis. Toen ik ter plaatse arriveerde vroeg ik de mensen om te stoppen. Heel beleefd vroeg ik ze om de plaats te verlaten en alles met rust te laten.”

Er waren echter een paar agressieve mannen die geen gevolg aan zijn verzoek gaven, waarna hij naar buiten liep. Voor zijn eigen veiligheid had de ondernemer een houwer in zijn hand en op de beelden is ook te zien dat hij daar verder niets mee deed. Een van de agressieve mannen pakte vervolgens twee delen van een stoeptegel op en liep terug naar de ondernemer.

Van korte afstand gooide hij de eerste steen keihard op de man die aan zijn hoofd geraakt werd. Het slachtoffer zeeg meteen neer waarna de dader van zeer korte afstand nog een steen naar de ondernemer gooide. Die raakte hem aan zijn rechterbeen ter hoogte van zijn knie.

“Ik was een paar dagen bewusteloos. Na zes dagen werd ik uit het ziekenhuis ontslagen. Ik kan niet lopen en vanwege de slag aan mijn hoofd heb ik schedelbasis fractuur en hersenschade opgelopen. Hierdoor heb ik continue last van hoofdpijn. Het gaat niet goed met mij”, zegt het slachtoffer aan de redactie.

De familie heeft intussen aangifte bij de Surinaamse politie gedaan tegen de dader. Er zijn beelden waarop deze man duidelijk in beeld komt. Het is vooralsnog niet bekend of de dader in de kraag is gevat.

Vanwege het gebeuren en uit vrees, is de zaak van de familie sinds toen dicht. Thans zitten alle werknemers werkloos thuis. Filmpje van de dader: