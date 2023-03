GLO-Brodenproject vandaag van start gegaan

Het GLO-Brodenproject 2023 is vandaag van start gegaan op O.S. 1 Santodorp. Tijdens de launch heeft first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry de leerlingen de bedoeling van het project uitgelegd.

Dit project houdt in dat veertig glo-scholen in de districten Paramaribo, Wanica, Para, Saramacca en Commewijne dagelijks voorzien worden van totaal 4000 broden, beleg en drank (sap of melk).

De broden worden dagelijks vóór de eerste pauze geleverd in goed afgesloten boxen. Aan dit project is een recycling plan gekoppeld. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt met de schoolleiders in Suriname.

De scholen worden voorzien van grote zakken waarin al het plastic afval (zakjes en flesjes apart) gedeponeerd moet worden. Deze worden vervolgens ter recycling aangeboden.

“In de afgelopen periode hebben wij op het Instituut, na lancering van het nieuws over de launch van dit project, vele aanvragen voor samenwerkingen en leveringen gehad. Ik ben blij met het enthousiasme vanuit de samenleving. Ik roep u daarom op om uw voorstel hoe u eventueel kunt inkomen te e-mailen naar firstlady@gov.sr”, zegt de first lady.

