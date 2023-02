Politieman op eerste kerstdag betrokken bij aanrijding overleden in ziekenhuis

Agent van politie 2e klasse Vishaal Biseswar, die op 25 december vorig jaar betrokken was bij een zware aanrijding aan de Sumatraweg in Suriname, is dinsdagmorgen in het ziekenhuis overleden.

De wetsdienaar was sinds het geval met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

Bij de aanrijding knalde Biseswar met zijn auto tegen een elektriciteitsmast van de EBS en de andere partij belandde met de wagen in de goot.

Vier personen, waaronder twee kinderen, raakten gewond. De politieman raakte bekneld achter het stuur en moest door de Surinaamse brandweer uit zijn benarde positie bevrijd worden. De slachtoffers werden per ontboden ambulances afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Biseswar was te werk gesteld op bureau Centrum. Zijn collega’s zijn in rouw gedompeld.