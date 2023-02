OM beslist: Raoul Abdoelrahman mag Santo Boma verlaten

Activist Raoul Abdoelrahman, die op maandag 20 februari werd aangehouden en ingesloten, mag vandaag namens het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) naar huis.

Zijn advocaat Derrick Veira heeft op maandag 27 februari een invrijheidstellingsverzoek op basis van artikel 54A ingediend. Voor de behandeling van het verzoek heeft het OM Abdoelrahman in vrijheid gesteld.

Volgens Veira wist het OM dat de zaak niet te verdedigden was. Abdoelrahman werd aangehouden wegens verstoring van de openbare orde, opruiing, opzettelijk brandstichting, vernieling en andere zaken. Hij was in het Huis van Bewaring te Santo Boma ingesloten.

Naar zeggen van de raadsman is zijn cliënt een ondernemer en heeft vanwege de steeds slechter wordende economische situatie in Suriname diverse kritische opmerkingen gemaakt, waarbij hij zijn mening, binnen de perken van de wet, naar voren heeft gebracht.

Veira: “Op vrijdag 17 februari heeft mijn cliënt net als vele anderen meegedaan aan de protestacties op het Onafhankelijkheidsplein. Hij was voorin van de menigte waarbij hij door de druk die vanuit de menigte werd uitgeoefend, geen kant op kon.

Vanwege het feit dat er een escalatie van de situatie dreigde te ontstaan, door het plotseling afschieten van traangas, probeerde mijn cliënt een veilig heen komen te zoeken. Dit was niet mogelijk vooral gezien het feit dat er binnen zeer kort tijdsbestek minimaal acht keer traangas werd afgeschoten op de menigte. Dit had tot gevolg dat de menigte die achter mijn cliënt was met diverse objecten waaronder stenen en bierflessen begon te gooien naar de politie.

Abdoelrahman, die het dichtbij de politie stond, heeft zelfs ook stenen en bierflessen moeten incasseren. Ook begon de menigte hem naar voren te stoten waarbij hij geen stand kon houden en noodgedwongen zich ook binnen het terrein van De Nationale Assemblee (DNA) heeft begeven. Hij bleef totdat de situatie enigszins veilig was. Nadien trok hij zich terug van het DNA-terrein”, aldus de raadsman.

De advocaat is de mening toegedaan dat uit de handelingen van Abdoelrahman geen feiten of omstandigheden te destilleren zijn die aanleiding zouden geven tot een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit die ten nadele aan hem verklaard zou kunnen worden.

Naar mening van de verdediging maakte zijn cliënt gebruik van zijn grondwettelijk recht (artikel 21 GW). “Mijn cliënt heeft geen enkele wet overtreden en de politie heeft ook nog de demonstranten begeleid naar het Onafhankelijkheidsplein. Hiermede is dus ook aangegeven dat er handhaving en begeleiding van de politie aanwezig was en dat er onmogelijk gesteld kan worden dat de protestactie een illegaal dan wel een crimineel karakter had”, zegt de advocaat.

Veira vindt dat er sprake is van machtsmisbruik. Dit zegt de advocaat omdat zijn cliënt op maandag 20 februari met kracht en geweld werd aangehouden tijdens een live opname in de binnenstad van Paramaribo. “Abdoelrahman werd door zwaar gewapende eenheden tegen de grond gewerkt, waarbij hij als een zware crimineel werd afgevoerd. De kennelijke bedoeling was om mijn cliënt, maar ook anderen kritische burgers vrees in te boezemen”, stelt de raadsman.

Volgens Veira heeft Abdoelrahman in bijzijn van hem zijn verhoren afgelegd en ondertekend bij Kapitale Delicten. “Bij het doornemen van het strafdossier ten kantore van de rechter-commissaris (rc) ontbrak het verhoor van Abdoelrahaman. Dit verstrekt het vermoeden dat er sprake is van een doorgestoken kaart en dat in elk geval de politie instructies heeft ontvangen om buiten de wet, koste wat kost, mijn cliënt aan te houden en in verzekering te stellen”, zegt de raadsman.

De advocaat vermoedt dat de verbalisant van afdeling Kapitale Delicten moedwillig direct na vertrek van de advocaat het reeds ondertekende proces-verbaal heeft vernietigd en een ander proces-verbaal heeft gehaald waarbij hij verzoeker heeft aangegeven dat hij die diende te ondertekenen. Toen verzoeker dit weigerde gaf de verbalisant aan dat Abdoelrahaman weigert te ondertekenen en dus niet wil meewerken aan het onderzoek.

“In elk geval dient het OM weer op weg naar wet en recht geholpen te worden. Flagrante schending van Bupoverdrag. De aanhouding van Abdoelrahman wordt opgevat als te zijn misbruik maken van het recht. Misbruik van recht door het OM dient onherroepelijk en direct tot een halt te worden toegeroepen aangezien de grondwet maar ook diverse mensenrechten verdragen waar Suriname middels ratificatie zonder excepties partij bij is, die verbieden”, aldus Veira.