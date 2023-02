Medewerkers AZP boos op directie vanwege slechte communicatie late salarisbetaling

Medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) hebben nog geen salaris ontvangen over de maand februari.

De directie heeft vanmiddag kort voor 16.00 uur in een circulaire laten weten dat vanwege een technische storing in het systeem van de huisbank er een beperking is ontstaan in de dienstverlening aan haar cliënten. Daardoor heeft de verwerking van de salarissen niet op tijd kunnen plaatsvinden.

Naar zeggen van de directie doet het team van de bank er alles aan om vóór morgenochtend het probleem op te lossen. Na de normalisatie zal de verwerking van de salarissen voortgang vinden.

De medewerkers zijn niet te spreken over de tijd die de directie de bekendmaking over de late salarisbetaling de deur heeft doen uitgaan. Naar hun zeggen is de communicatie slecht en daar hebben ze genoeg van.