LVV-medewerkers worden getraind in citrusteelt

Op de citruskwekerij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) te Tamansari, Commewijne, is de “Training of Trainers on Citrus Nursery Management and Citrus Cultivation” van start gegaan.

LVV-medewerkers van Landbouwvoorlichting, Landbouw Onderzoek en diverse LVV-citruskwekerijen zullen zowel theoretisch als practisch intensief worden onderricht door Alfred Barrett, citrus specialist en consultant uit Jamaica. Barrett die meer dan twintig jaar ervaring heeft in deze branche heeft reeds trainingen verzorgd in diverse Caraibische landen.

De citrus specialist inspecteerde op de openingsdag de citrusaanplant in gezelschap van de participanten waarbij hij vooral lette op aanwezigheid van ziekten en plagen en de kwaliteit van de vruchtbomen. Op dag twee wordt de aanplant van een citrusteler in Commewijne aangedaan waarna het geobserveerde besproken zal worden.

De drie resterende dagen zullen de deelnemers theoretisch onderricht worden in de citrusteelt, het aanmaken van citrus plantmateriaal en het herkennen en beheersen van ziekten en plagen. Het ligt in de bedoeling dat de participanten de opgedane kennis via landelijke trainingen zullen overdragen aan citrustelers en andere voorlichters in de verschillende districten.

De training maakt deel uit van het citrusproject “Strenghtening of citrus production in Suriname” van de Inter-American Developement Bank (IDB) en wordt gecoördineerd door het LVV-directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV).

Er zijn reeds diverse trainingen binnen dit project uitgevoerd teneinde de teelt van citrus in Suriname op te voeren. De training wordt op vrijdag 3 maart afgesloten middels een certificaatuitreiking. Meer foto’s zijn hier te zien.