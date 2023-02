Lionel Messi bekroond tot FIFA beste speler van 2022

Lionel Messi, aanvaller van Argentinië en Paris St-Germain, is maandag tijdens de Best FIFA Awards 2022 uitgeroepen tot speler van het jaar.

De 35-jarige Argentijn versloeg de Franse aanvallers Kylian Mbappé en Karim Benzema voor de prijs. Messi leidde Argentinië naar WK-glorie in Qatar en scoorde 27 doelpunten in 49 wedstrijden voor club en land in 2021-22.

Barcelona’s Alexia Putellas werd uitgeroepen tot speelster van het jaar.

Messi, die de prijs voor de tweede keer won, zei: “Het is geweldig. Het is een geweldig jaar geweest en het is een eer voor mij om hier te zijn en deze prijs te winnen. Zonder mijn teamgenoten zou ik hier niet zijn.

Ik heb de droom bereikt waar ik zo lang op had gehoopt. Er zijn maar heel weinig mensen die dat kunnen bereiken en ik heb het geluk gehad dat te doen.”

Tijdens de ceremonie in Parijs werd Lionel Scaloni, die Argentinië naar zijn derde WK-titel leidde, uitgeroepen tot herencoach van het jaar.

Scaloni versloeg Pep Guardiola – die Manchester City naar een zesde Premier League-titel leidde – en Real Madrid’s Champions League-winnende baas Carlo Ancelotti met de eer.

De Engelse bondscoach Sarina Wiegman werd uitgeroepen tot vrouwencoach van het jaar nadat ze vorig jaar de Lionesses naar de overwinning op het EK op eigen bodem leidde, de eerste grote trofee van het team.

Volledige lijst met winnaars: