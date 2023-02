Chinese arbeider dood aangetroffen te Albina

In Suriname is een arbeider van Chinese afkomst dinsdagmorgen dood aangetroffen. Het slachtoffer was werkzaam bij een winkel te Albina, waar hij ook woonde.

Ingrid Adrianus, buurtmanager van Albina, bevestigt dit geval. Ze was ook aanwezig op de plek te Albina, waar de arbeider dood werd aangetroffen.

Volgens de buurtmanager stelde een ingeschakelde arts de dood vast. Vernomen wordt dat het slachtoffer een hoge bloeddruk patiënt was.

Zijn stoffelijk overschot werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.