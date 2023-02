Wapen politieman uit geparkeerd voertuig gestolen

Een dienstwapen inclusief een patroonhouder met 12 scherpe patronen van een brigadier van de Surinaamse politie, is zaterdag ontvreemd uit zijn voertuig.

De diefstal werd gepleegd tussen 13.30u en 14.00u, op het parkeerterrein van Paramaribo Zoo aan de Kanangalaan in Suriname.

Volgens de politieman had hij zijn dienstwapen aan de onderkant van het rechterportier van zijn goudkleurige Toyota Fun Cargo geplaatst. Ook een mobiele telefoon die hij in de auto had achtergelaten, is weggenomen.

Na een half uur ontdekte de benadeelde de diefstal en stapte meteen naar de politie van Geyersvlijt. De politie heeft de zaak in onderzoek.