‘Movie Money’ nepgeld in omloop in Suriname

Momenteel is ‘Movie Money’ in omloop in Suriname. Waterkant verneemt dat oplichters bij enkele winkels en cambio’s geprobeerd hebben om hun slag te slaan. Het gaat om vals filmgeld, dat overal makkelijk online gekocht kan worden.

“Omdat Movie Money op het eerste gezicht niet meteen duidelijk is dat het om vals geld gaat, is de kans groot dat oplichters ermee betalen”, zegt een ondernemer van de binnenstad aan onze redactie.

Het vals filmgeld is wel makkelijk te herkennen. Let voornamelijk op de kleine lettertjes aan de zijkant van het briefje. Daar staat geschreven: ‘this is not legal, it is to be used for motion props.’

Daarnaast zijn er nog meer verschillen: op de plaats waar normaal gezien de handtekening van de gouverneur van de Europese Centrale Bank staat, staat er nu ‘MovieMoney’. Ook het reflectie-hologram is fake.