Hof beslist: ‘Pakittow mag naar huis’

Advocaat Benito Pick heeft zojuist tegenover Waterkant.Net bevestigd, dat het Hof het verzoek van de advocaten tot vrijlating van Stephano ‘Pakittow’ Biervliet heeft ingewilligd.

De activist werd zaterdag 18 februari aangehouden en in verzekering gesteld. Dit gebeurde in de vooravond bij het politiebureau Centrum. Hij werd overgedragen aan recherche Paramaribo voor verder onderzoek.

Biervliet werd dinsdag 21 februari bij de rechter-commissaris (RC) voorgeleid voor onder andere poging doodslag, verstoring van de openbare orde, opruiing, openlijke geweldpleging, brandstichting, gekwalificeerde diefstal, zware mishandeling.

Zijn advocaten gingen hiertegen in beroep; met succes. Advocaat Antoon Karg bracht de volgende verklaring uit:

Het Hof van Jusitie heeft in appel, tot de in vrijheid stelling van Stephano “Pakkitow” Biervliet besloten. Later vandaag zal hij na administratieve verwerking, Santo Boma verlaten. Biervliet stelt de ondersteuning en het meeleven aan hem getoond door Surinamers en wel wensenden wereldwijd, bijzonder op prijs.