Parlement Suriname geeft akkoord aan Staatsbegroting 2023

De Nationale Assemblee (DNA) heeft haar goedkeuring gegeven aan de Wet Staatsbegroting voor het dienstjaar 2023. Het parlement is op vrijdag 24 februari met 27 stemmen voor en 12 tegen akkoord gegaan. Volgens president Chandrikapersad Santokhi is de begrotingsbehandeling beïnvloed geworden door de ernstige incidenten op vrijdag 17 februari 2023. In het verlengde hiervan is ook aandacht geschonken aan het verscherpen van het sociaalbeleid. De Staatsbegroting is opgesteld met als uitgangspunten; bezuiniging en het verhogen van inkomsten om zo de sociaalzwakkeren tegemoet te komen.

President Santokhi zegt dat de regering het signaal van het volk op de dag van het protest serieus neemt. Zij zal daarom het sociaal beleid verder aanscherpen. Het staatshoofd legde ook de nadruk op het belang van productie en inkomstenverhoging. De begroting is dan ook opgesteld met als uitgangspunten; bezuinigen, meer inkomsten en minder uitgaven, en balans in de economie. “Wij verdienen met z’n allen in het land, zoals uitgedrukt in het bruto nationaal product, te weinig om de kosten die we als regering moeten maken, te betalen”, aldus het staatshoofd.

Derhalve zal volgens hem het beleid op financieel-economisch gebied zich in de eerste plaats richten op het vergroten van de inkomsten. Hierbij zullen de bestaande financieringsmodaliteiten voor kleine en middelgrote ondernemingen en de agrarische sector worden uitgebreid en gericht op importvervanging en exportvergroting. Het staatshoofd stond ook stil bij de inkomstenverhogende maatregelen zoals verhoging van grondhuur en erfpacht met meer dan 100%. Deze zullen echter niet te zien zijn in de begroting van 2023, omdat het aspecten op jaarkalenderbasis betreffen.

President Santokhi zegt dat internationale schuldpositie van Suriname een fundamenteel probleem blijft. Het betreft onder andere bilaterale schulden en de schuld aan de zogeheten Oppenheimer schuldeisers. Er zullen gesprekken worden geïnitieerd op beleidsniveau met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). “Intussen heeft de IDB al ingestemd om meer financiële middelen vrij te maken voor het sociaal programma dat wij gaan uitvoeren in Suriname”, meldt het staatshoofd.

Verder zal er een nationale dialoog gehouden worden op 26 februari 2023. Hierbij worden ngo’s, politieke organisaties en groepen die deelnemen aan protesten uitgenodigd. De groepen zullen in het kader van dialoog alle ruimte krijgen om hun inzichten, voorstellen en kritieken te delen. “We gaan met iedereen communiceren en iedereen kan ook vragen om gehoord te worden om te gaan naar een betere samenleving.”