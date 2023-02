Curtis Hofwijks opgeroepen door de politie

De bekende activist en politicus Curtis Hofwijks is opgeroepen door de politie in Suriname. Waarvoor hij zich moet aanmelden is niet duidelijk.

De oproeping volgt nadat Hofwijks donderdagavond samen met anderen had opgeroepen om te protesteren tegen de inverzekeringstelling van Stephano ‘Pakittow’ Biervliet en alle andere personen die ‘onterecht’ opgesloten zijn als gevolg van de uit de hand gelopen protestactie op 17 februari in de binnenstad.

Een kleine groep demonstraten was vrijdag getogen naar de Wulfinghstraat in verband met de zitting van Biervliet. Er is in hoger beroep nog geen besluit genomen of Pakittow naar huis mag. De advocaten lieten na de behandeling van de zaak weten dat er uiterlijk maandag een besluit wordt genomen.

De verschillende sprekers gaven tijdens de krutu aan dat de rechten van de burgers beknot worden door de handelingen en beslissingen van de regering.

Naar zeggen van de Surinaamse activisten is de democratie en de rechtsstaat in gevaar en dat kan niet geaccepteerd worden.