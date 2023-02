Meer dan 100 bereidverklaringen voor grond uitgereikt aan militairen

105 militairen in Suriname hebben vrijdag een bereidverklaring voor een stuk domeingrond in ontvangst mogen nemen. De militairen zullen deel uitmaken van een woonproject aan de Verlengde Lelydorperweg. Het Ministerie van Defensie heeft in samenwerking met stichting Sabi Yu Kondre dit heugelijk feit bereikt welke woningbezit zal stimuleren voor de militairen.

In oktober 2022 is er in opdracht van de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, een grondig onderzoek gestart door het team van G5, waarbij er is nagegaan hoe het militair personeel te faciliteren bij het verkrijgen van bouwpercelen en de toegang tot bouwfinanciering.

De samenwerking met stichting Sabi Yu Kondre kwam begin december 2022 tot stand en het leger sloot zich aan bij een reeds bestaande samenwerking tussen de stichting en de bond van Rosebel Goldmines. De Surinaamse samenleving kampt met huisvestingproblemen en hierin proberen deze drie partners voor hun doelgroepen een oplossing voor te vinden.

Zowel vicepresident Ronny Brunswijk, de minister van Defensie Krishna Mathoera en de bevelhebber van het Nationaal Leger, Kolonel Werner Kioe A Sen legden de nadruk op de inzet en dienstbaarheid van het militair personeel. “Deze rol kan niet ten volle tot uiting komen als de militair zelf thuis problemen heeft. Als de basisbehoeften van een militair niet in orde zijn, zoals een dak boven het hoofd. Voor ons is het belangrijk om te zoeken naar oplossingen. Zeker in een tijd waar wij het moeilijk hebben met ons allen. Het hebben van een perceel biedt een stukje zekerheid”, stelde minister Mathoera. Minister Mathoera zegt dat het personeel erg belangrijk is voor de voortgang van de defensieorganisatie.

Volgens kolonel Kioe A Sen is het einddoel om sterke gezinnen te hebben. “Want in sterke gezinnen worden kinderen de juiste normen en waarden bijgebracht, dit zal ervoor zorgen dat wij goed geaarde burgers voortbrengen. Het is ook belangrijk om sterke gezinnen te hebben, want de militair behoeft ruggensteun van zijn gezin bij het uitoefenen van dit zwaar beroep”, verklaart de bevelhebber de maatschappelijke relevantie van dit initiatief. “Om tot sterke gezinnen te komen dienen er een aantal randvoorwaarden aanwezig te zijn, waarvan huisvesting de meest belangrijke is, vandaar dat het team van G5 werd belast met het onderzoek om te geraken tot verhoging van het welzijn van de militair en gezin”, legt de legerleider verder uit.

Om de manschappen extra te motiveren hun werk te blijven doen, heeft de vp het op zich genomen om alle verdere kosten, waaronder betaling van de landmeter, voor zijn rekening te nemen voor alle 105 personen. Het ligt in de bedoeling om de komende periode deze begunstigden te voorzien van hun grondbeschikking en om het project bouwrijp te krijgen. Ook worden er voorbereidingen gepleegd om 75 andere leden van de defensie organisatie te voorzien van grondpapieren in het district Commewijne. Het Nationaal Leger heeft ook in de planning een ander project in Commewijne waar ruim 600 militairen en burgerpersoneelsleden kunnen worden voorzien van een stuk terrein.

Zowel de vicepresident, minister van Defensie als de bevelhebber bedankten de voorzitter van de stichting, Elana Sedoc, Johan Seymor van de Bond van Rosebel Goldmines, alsook de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinotha Vorswijk, voor de gepleegde inspanningen.