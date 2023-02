Komende dagen gesprekken in verband met nationaal dialoog

De regering in Suriname gaat de komende dagen in gesprek met diverse organisaties in het kader van het zogeheten nationaal dialoog.

Tijdens deze gesprekken gaan vertegenwoordigers van organisaties, het bedrijfsleven, NGO’s, vakbonden, politieke partijen en andere sleutelfiguren in gesprek met president Santokhi en een cluster van ministers.

De gesprekken vinden plaats op het kabinet van de Surinaamse president.

Er zal ondermeer gesproken worden met IRIS, Orde van Advocaten, bestuur ADEK, SVJ, Fols, BVL/ALS en COL, RaVakSur, VES, vereniging van winkeliers en politieke organisaties.