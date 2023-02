Eigenaar betrapt auto-inbrekers op heterdaad en opent vuur op ze

De 34-jarige benadeelde P.C. heeft vrijdag enkele schoten gelost op twee verdachten, die bezig waren in te breken in zijn voertuig aan de Litanistraat in Suriname.

De benadeelde betrapte het duo op heterdaad, waarna hij geschoten heeft in de richting van het voertuig van de verdachten, die gelijk zijn weggereden. De vluchtauto betreft een zwarte Toyota Vitz.

De schutter weet niet of het voertuig of iemand in het voertuig is geraakt. De Surinaamse politie werd na het incident ingeschakeld voor onderzoek.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.