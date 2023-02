Wegen rondom kantongebouw afgesloten; ondernemers sluiten winkels

De politie heeft de wegen rondom het kantongebouw aan de Grote Combeweg in Suriname vanmorgen afgesloten. Het verkeer rondom het afgebakend gebied zit hierdoor op sommige kruispunten vast.

De Surinaamse politie en andere veiligheidsdiensten zijn overal zichtbaar.

Dit vanwege het aangekondigd protest waarbij men de onmiddellijke vrijlating van Stephano ‘Pakittow’ Biervliet en alle andere personen die ‘onterecht’ opgesloten zijn als gevolg van de uit de hand gelopen protestactie vorige week.

In Paramaribo hebben de meeste winkeliers hun supermarkten tegen 12:00u gesloten. Ook in de binnenstad hebben ondernemers hun zaken gesloten.

Volgens een winkelier willen zij geen kans meer nemen en zijn teleurgesteld in de overheid. “De veiligheid is niet gegarandeerd en wij als winkelier staan alleen voor de kosten als er geplunderd wordt”, zegt een winkelier in gesprek met de redactie van Waterkant.Net.