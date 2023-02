Vandaag protestactie bij kantongebouw voor vrijlating Pakkitow en anderen

Vandaag zal er vanaf 13.00 uur bij het kantongebouw aan de Grote Combéweg geprotesteerd worden voor de onmiddellijke vrijlating van Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet en alle andere personen die ‘onterecht’ opgesloten zijn als gevolg van de uit de hand gelopen protestactie op 17 februari in Suriname.

Activiste Maisha Neus zegt dat de activisten zich solidair verklaren met Pakkitow en alle anderen die onterecht op rancuneuze wijze worden gestraft door de regering.

Neus meent dat het een fundamenteel mensenrecht is om vreedzaam te mogen betogen. Volgens haar is het de taak van de regering om te zorgen voor de orde en veiligheid. “Pakkitow is niet verantwoordelijk voor hetgeen er vrijdag 17 februari is gebeurd”.

Donderdagavond is er tijdens een openbare krutu besloten protestacties te voeren tegen de regering. Volgens de verschillende sprekers worden de rechten van de burgers beknot door de handelingen en beslissingen van de regering.

Naar zeggen van de Surinaamse activisten is de democratie en de rechtsstaat in gevaar en dat kan niet geaccepteerd worden.